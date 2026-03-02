Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке Дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя из-за ударов Ирана

Дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя из-за ударов Ирана, сообщило агентство Reuters. Из-за атаки в здании начался пожар и отключилось электричество.

Ранее находящийся в ОАЭ журналист и блогер Илья Саглиани рассказал, что в Дубае туристы ждут, когда откроют небо, чтобы вылететь домой, но паники нет. Он добавил, что продлевать проживание в отеле приходится за свой счет.

В свою очередь Telegram Павел Дуров в социальной сети Х сравнил уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и европейских странах. По мнению бизнесмена, даже несмотря на текущую напряженную обстановку, ОАЭ выигрывают по этому показателю у спокойных, на первый взгляд, городов Европы.

До этого иранский беспилотник нанес удар по нефтяной вышке ОАЭ в акватории Персидского залива. КСИР атаковал объект в рамках масштабной военной операции «Правдивое обещание — 4». Власти ОАЭ не предоставили комментариев о масштабах повреждений на объекте или пострадавших среди персонала. Перед этим иранские военные нанесли удар по порту Джебель‑Али в Дубае.