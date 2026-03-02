«Все спокойно»: блогер Саглиани обрисовал обстановку в Дубае Блогер Саглиани: в Дубае люди сидят на чемоданах, но паники нет

В Дубае туристы ждут, когда откроют небо, чтобы вылететь домой, но паники нет, заявил корреспонденту NEWS.ru находящийся в стране журналист и блогер Илья Саглиани. Он добавил, что продлевать проживание в отеле приходится за свой счет.

Все ждут, когда откроют небо в Дубае, чтобы вылететь домой. Сегодня продлеваем отель за свой счет. Все нормально, никакой паники, люди сидят на чемоданах, — заявил он.

Он добавил, что предыдущей ночью было очень неспокойно, была эвакуация, люди спустились на первые этажи отеля и в паркинг. Днем работало ПВО.

Ранее сообщалось, что отели в Дубае и Шардже начали выселять туристов сразу после окончания оплаченного срока, даже если те не могут улететь из-за закрытого неба. Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, туристические операторы вынуждены самостоятельно искать своим клиентам новые варианты размещения.

До этого стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман, но «спасительная поездка» может обойтись в $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека. Однако, по мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.