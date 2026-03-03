Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:16

Полеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Авиаперелеты возобновились между Россией и четырьмя странами Ближнего Востока, сообщило РИА Новости. Речь идет о таких государствах, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания и Оман.

При этом пока остается приостановленным авиасообщение РФ с Израилем, Ираном, Катаром и Бахрейном. Первые с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке рейсы из ОАЭ и Омана выполнили вечером 2 марта. Ожидается, что 3 марта могут возобновиться полеты из Кувейта.

Ранее стало известно, что более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока. В частности, около 1 тыс. человек вернулись из ОАЭ, еще 200 — из Омана. По состоянию на 1 марта количество туристов, застрявших в Дубае, достигало 20 тыс. человек.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что более 11 тыс. авиарейсов были отменены по всему миру в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. По информации газеты, авиакомпании сталкиваются с проблемами, которые во много раз превосходят последствия предыдущих конфликтов в регионе.

