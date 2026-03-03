Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:44

Тысячи жителей Минаба вышли на прощание с погибшими школьницами

Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Тысячи жителей иранского Минаба вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь школьниц, которые погибли в результате недавного удара по городу, передает РИА Новости. Траурная процессия заполнила центральные улицы и площадь города.

Скорбящие одеты в черное, многие несли портреты погибших. Среди жертв оказались не только школьницы, но и преподаватели. Колонну сопровождали люди с траурными стягами, участники шествия поочередно несли гробы и били себя в грудь, выражая глубокую скорбь.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в Минабе, который привел к жертвам. Он добавил, что атаки со стороны Ирана — это самооборона.

Удар по гражданскому объекту стал одним из самых кровавых эпизодов масштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. Помимо школы в Минабе, удары пришлись по жилым кварталам Тегерана, военным объектам и резиденции верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. Иран объявил 40-дневный траур и пообещал ответить на преступление.

Иран
дети
похороны
прощания
