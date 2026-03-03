Назван наиболее вероятный сценарий развития конфликта в Иране Экономист Гапоненко: конфликт в Иране пойдет по пути контролируемой эскалации

На сегодняшний день самый вероятный сценарий конфликта на Ближнем Востоке с участием Ирана, Израиля и Соединенных Штатов — это контролируемая эскалация, такое мнение высказал кандидат экономических наук доцент РАНХиГС Николай Гапоненко. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия и Китай, вероятнее всего, сохранят активную дипломатическую позицию.

Наиболее вероятный [сценарий] — это контролируемая эскалация. При таком сюжете РФ и КНР сохраняют активную дипломатическую позицию, а Иран демонстрирует внутреннее единство и способность к затяжным оборонительным действиям, — предположил Гапоненко.

При этом он также не исключил неуправляемую эскалацию конфликта. По словам Гапоненко, при таком сценарии боевые действия приведут к гуманитарной катастрофе и региональной дестабилизации. Спрогнозировать последствия для глобальной энергобезопасности в таком случае не представляется возможным.

Ранее политолог Александр Перенджиев предположил, что удары Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах могут прекратиться в течение нескольких дней. По его мнению, Тегеран уже достиг поставленных целей, «наказав» руководство Эмиратов за сотрудничество с Вашингтоном.