03 марта 2026 в 15:54

Росгвардия скрутила подозреваемых в крупной краже в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области и полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с крупной суммой денег и ценными вещами.

Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло автомобиля, припаркованного возле торгового центра на Каширском шоссе, похитили портфель. В нем находились ноутбук, мобильный телефон, часы и более 10 млн. При силовой поддержке ОМОН «Русич» подозреваемые были задержаны в местах их проживания, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин сообщил о задержании 28-летнего жителя Черкесска, имеющего судимость, за два разбойных нападения на торговые павильоны в московском ТЦ. Злоумышленник проникал в помещения под видом посетителя, при задержании у него изъяли часть похищенных средств и холодное оружие. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, стало известно, что сотрудник сервисной службы жилого комплекса «Заречье Парк» в течение нескольких месяцев совершал кражи из квартир, жильцы которых обращались за гарантийным ремонтом. Задержать злоумышленника удалось после его проникновения в квартиру одной из обитательниц комплекса.

Подмосковье
кражи
задержания
Росгвардия
