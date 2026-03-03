Строительство нового спорткомплекса с бассейном завершили в Подмосковье

В Лобне Московской области завершили строительство спортивного комплекса «Флагман» с бассейном, пишет 360.ru. Бесплатные занятия по водному полу, аквааэробике и плаванию будут доступны для участников СВО, пенсионеров, детей с особенностями здоровья и льготников программы «Добрый час».

Трехэтажный комплекс, расположенный на улице Ленина, возвели в ходе государственной программы за счет бюджетных средств. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование. Центр станет площадкой для местной «Академии спорта». Там будут проводить как соревнования разного уровня, так и тренировки.

Комплекс включает в себя большой и маленький бассейны, пространство для сухого плавания, тренажерный зал, медицинский блок, кафе, зону отдыха, раздевалки с душевыми и административные помещения. Кроме того, на территории центра действует парковка.

Ранее сообщалось, что в Кашире запланировано строительство спорткомплекса с открытым катком. Ход работ проконтролирует местное отделение партии «Единая Россия».