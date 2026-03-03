Стало известно, кто станет Наташей Ростовой в «Войне и мире» Андреасяна Наташу Ростову в фильме «Война и мир» Андреасяна сыграет Полина Гухман

Актриса Полина Гухман сыграет роль Наташи Ростовой в новой экранизации романа «Война и мир», сообщил в Telegram-канале режиссер Сарик Андреасян. Также он опубликовал фото со съемок, подтвердив, что работа над масштабным проектом идет полным ходом. Премьера картины запланирована на 18 февраля 2027 года.

Моя Наташа Ростова в исполнении Полины Гухман! — подписал фотографии режиссер.

Ранее Андреасян дал оценку комментариям о том, что он регулярно снимает в своих фильмах супругу, актрису Елизавету Моряк. Он высказался на премьере картины «Сказка о царе Салтане», заявив, что относится к таким замечаниям спокойно и не считает их критикой. По его мнению, практика работы с постоянным актерским составом характерна для многих известных режиссеров. Он привел в пример своих кумиров Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино.

До этого режиссер рассказал NEWS.ru, что в творчестве ему помогает любовь. Он отметил на премьере фильма «Сказка о царе Салтане», что в первую очередь глубоко привязан к жене Моряк и детям.