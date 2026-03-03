«Как соучастник»: в Иране сделали громкое предостережение странам ЕС Постпред Бахрейни: ЕС столкнется с последствиями в случае нападения на Иран

Если какая-либо страна Евросоюза захочет присоединиться к военному нападению на Иран, она будет считаться участником войны, заявил постоянный представитель республики при ООН в Женеве Али Бахрейни на пресс-конференции в Женеве. По его словам, в таком случае это государство будут ждать соответствующие последствия, передает Tasnim.

Если какая-либо страна ЕС примет участие в военном нападении на Иран или будет вовлечена каким бы то ни было образом, она будет расценена как соучастник и столкнется с соответствующими последствиями, — сказал Бахрейни.

Ранее сообщалось, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы. Решение принято после удара БПЛА по британской военной базе Акротири. На этом фоне Кипр, председательствующий в Совете ЕС, отменил встречу министров Евросоюза, которая должна была пройти в Никосии.

До этого сообщалось, что Иран полностью уничтожил американскую военную базу в Бахрейне, а также Генеральное консульство Соединенных Штатов в иракском Эрбиле. По словам очевидцев, генконсульство теперь «непригодно для использования».