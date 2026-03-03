В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине очень важен для Трампа

Конфликт на Украине крайне важен для президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на слушаниях в сенате. По его словам, целью американского лидера является мир, передает Fox News.

Конфликт на Украине очень важен (для администрации. — NEWS.ru.) <...> целью является мир, — заявил Колби.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». По его словам, это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует соответствующую информацию, как только она появится.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта пройдет с 5 по 8 марта. По его словам, пока встречу никто не отменял.