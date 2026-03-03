Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ иранский кризис — плюсы и минусы

К вечеру 2 марта в конфликт вокруг Ирана так или иначе оказались вовлечены 13 государств. В десятках городов рвались ракеты, с лица земли «стирались» целые кварталы. Однако происходящее грозит затронуть не только государства Ближнего Востока, но и крупные державы далеко за его пределами, включая Россию. Как война, развязанная США в регионе, способна повлиять на РФ и может ли она принести нашей стране выгоду — в материале NEWS.ru.

Что сказали в России о войне на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин 2 марта провел серию телефонных переговоров с главами монархий Персидского залива — Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В этих беседах обсуждалась эскалация вокруг Ирана, а также риски расширения конфликта в регионе.

В разговоре с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом Путин подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования ситуации. Собеседник главы РФ, в свою очередь, заметил, что Россия могла бы сыграть стабилизирующую роль в ситуации благодаря своим дружественным отношениям как со странами залива, так и с Исламской Республикой.

Во время беседы российского лидера с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифом также были отмечены риск «беспрецедентной эскалации» в результате действий США и необходимость как можно скорее остановить боевые действия. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поблагодарил Россию за поддержку государств региона. Он и Путин выразили озабоченность рисками вовлечения в конфликт третьих стран и выразили надежду, что ответные действия Ирана не приведут к жертвам среди мирного населения монархий Персидского залива.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru отметил, что такая вовлеченность Москвы в происходящее вовсе не случайна.

«Война на Ближнем Востоке переворачивает все не только в регионе, но и во всем мире, ее последствия могут быть весьма чувствительными для нашей страны», — подчеркнул он.

Чем война Ирана и США опасна для России

Вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Исламской Республики страны Персидского залива заявили о своей готовности отреагировать на иранские атаки по своей территории. Представители Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана провели совместное заседание, по итогам которого сообщили: «Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности».

Политолог Юрий Шевцов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что из-за эскалации на Ближнем Востоке под угрозой может оказаться коалиция Глобального Юга, которая выстраивалась с участием РФ на протяжении последних полутора десятилетий. США фактически вбивают клин, чтобы разделить государства, в целом нашедшие общий язык.

«На стороне Израиля и США против Ирана в той или иной форме пришлось выступить и Саудовской Аравии, и ОАЭ, тогда как и Абу-Даби, и Тегеран являются членами БРИКС, а саудовцы приглашены к вступлению. Почти все монархии залива являются официальными партнерами ШОС», — заметил Шевцов.

Кроме того, он не исключил, что в случае успеха операции против Ирана Запад попытается провернуть нечто подобное в отношении России.

«Уже был тревожный прецедент налета на Валдайскую резиденцию президента РФ перед переговорами с США. Теперь же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о резком наращивании ядерных сил и переброске авианосца „Шарль де Голль“ в восточное Средиземноморье. Есть и очень внушительная группировка в Средиземном море против Ирана, но пока практически не задействованная. Это очень грозная сила на юго-западном фланге РФ. Против кого она собрана?» — задается вопросом Шевцов.

Чем война на Ближнем Востоке поможет России

В то же время опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что Москва может извлечь из обострения на Ближнем Востоке и определенные краткосрочные выгоды — причем они пересекаются с уже обозначенными рисками.

Так, например, если война продлится долго и будет оставаться в столь же интенсивной форме, то поглотит значительные ресурсы стран Запада, которые могли бы быть использованы против России, считает Шевцов.

По мнению экономиста Михаила Разуеваева, на пользу РФ может пойти и «спазм» на нефтегазовом рынке.

«Для нас открывается выгодная с экономической точки зрения ситуация. На мировом рынке поднимается спрос на нефть, прежде всего со стороны Китая и Индии, и если поставки из Персидского залива сократятся, то это подтолкнет цены вверх. По итогам первого полугодия можно будет ожидать заметных дивидендов», — сказал он NEWS.ru.

Схожего мнения придерживается и военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. «Чем дороже нефть, тем больше возможностей для нас. Есть страны, которые задыхаются без нефти и будут покупать ее у нас тайком. Этот процесс неизбежен, потому что мир не может существовать вне старой системы нефтепоставок», — уточнил он.

Наконец, положительным для РФ фактором риска станет увеличение миграционного потока в Европу. В свое время гражданская война в относительно небольшой Сирии привела к выезду 6 млн человек. Из более чем 90-миллионного Ирана беженцев может быть на порядок больше. По мнению Воробьева, поедут иранцы преимущественно в уже знакомые им страны ЕС, где у многих есть родственники.

«В ЕС уже существуют большие иранские, курдские, турецкие, белуджские общины, в которые ворвутся до 20 млн беженцев. Это может стать для союза катастрофой, но также отвлечет Европу от агрессивных планов в отношении России», — резюмировал политолог.

