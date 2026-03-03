Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:31

Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
События января — марта 2026 года — похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи — в России оценили как беспрецедентное попрание Западом международных норм, меняющее мировую архитектуру безопасности. МИД РФ официально называл захват Мадуро «актом вооруженной агрессии» США, а ликвидацию иранского аятоллы охарактеризовал как «бандитское поведение».

Вашингтон фактически открыл эпоху «силовой дипломатии», где физическое устранение «неудобных» оппонентов становится полноценным инструментом внешней политики. При этом последние нападения на лидеров суверенных государств — лишь звенья длинной цепи подобных расправ.

В инфографике NEWS.ru представлены лидеры государств, ставшие в разные годы жертвами покушений со стороны США.

Фото: Евгений Потехин/Александра Погиба/NEWS.ru

Иран
кризисы
Военные операции
Ближний Восток
США
