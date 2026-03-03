МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке В МВФ заявили о перебоях в торговле из-за ситуации на Ближнем Востоке

На фоне эскалации ближневосточного конфликта зафиксированы перебои в торговле, волатильность на финансовых рынках и повышение стоимости энергоносителей, сообщила пресс-служба Международного валютного фонда. В МВФ добавили, что внимательно следят за развитием событий в этом регионе.

Мы наблюдаем сбои в торговле и экономической активности, рост цен на энергию и волатильность на финансовых рынках, — сказано в сообщении.

Сложившаяся ситуация, по оценке МВФ, остается крайне изменчивой и накладывается на уже существующую неопределенность в мировой экономике. В связи с этим эксперты МВФ пока не берутся оценить экономические последствия для региона и международной экономики в целом. Окончательный эффект будет напрямую зависеть от того, насколько масштабным и продолжительным окажется конфликт.

Ранее сообщалось, что израильские официальные лица обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может принять решение о свертывании военной кампании против Ирана. Причиной таких настроений стали возможные экономические последствия, в частности, рост цен на нефть. Кроме того, у американского лидера отсутствует широкая общественная поддержка в вопросе конфликта с Ираном, что делает его положение уязвимым.