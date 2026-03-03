Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону актуальные темы двустороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что стороны, в частности, говорили о гражданах Венгрии, которые были мобилизованы в ВСУ и попали в российский плен.

Рассмотрены актуальные темы российско-венгерского взаимодействия, ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров Владимира Путина и Виктора Орбана 28 ноября 2025 года в Москве. <...> Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в Вооруженные силы Украины и попавших в российский плен, — говорится в заявлении Кремля.

Президент России отметил суверенный курс Венгрии и принципиальную позицию в поддержке дипломатического урегулирования вокруг Украины. Также он подчеркнул стремление Будапешта проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах.

Особое внимание стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке. Путин и Орбан обсудили возможные последствия эскалации для глобального энергетического рынка.