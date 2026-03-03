Путин дал казначейству важное поручение по гособоронзаказу Путин потребовал избавиться от лимитных цен в гособоронзаказе

Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральному казначейству решить проблему завышения стоимости продукции в рамках гособоронзаказа и постепенно отказаться от лимитных цен в пользу ориентировочных, сообщил сайт Кремля. Глава государства отметил, что устаревшая система пока полностью не искоренена.

К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части. И если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения, — сказал Путин.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений российского лидера, данных по итогам совещания, состоявшегося в январе. Президент распорядился создать в России сеть исследовательских центров и испытательных полигонов. Эти площадки предназначены для сертификации беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в ходе встречи с главой Амурской области Василием Орловым Путин указал на значимость обеспечения работой участников спецоперации после их возвращения из зоны боевых действий. Президент положительно оценил усилия региона в данном направлении.