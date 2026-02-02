Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ

Против бывшего генерального директора ростовского завода «Горизонт» возбудили уголовное дело, сообщили в Управлении ФСБ по Ростовской области. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, передает ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, в 2023 году он давал указания подчиненным завышать в документах себестоимость производства военной продукции. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело.
В ФСБ отметили, что подозреваемый признал свою вину и сотрудничает со следствием. Его действия подпадают под статью, которая касается именно гособоронзаказа.
Завод «Горизонт» уже 75 лет производит судовые навигационные радиолокационные станции. В последние годы предприятие разработало целый комплекс средств для охраны границы, включая различные радарные системы.
Ранее военные следователи завершили расследование уголовного дела бывшего гендиректора акционерного общества «Центральное научно-производственное объединение „Каскад“» Сергея Посохова. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.