В деле задержанного под Тамбовом иностранца нашли украинский след ФСБ: задержанный под Тамбовом иностранец посещал украинские интернет-ресурсы

Иностранец, которого задержали в Тамбовской области за призывы к терроризму, признался, что посещал украинские интернет-ресурсы, передает РИА Новости. По словам мужчины, которые приводит Центр общественных связей ФСБ России, он разыскивается правоохранительными органами своей страны, поскольку не служил в армии.

Да, посещал, украинские ресурсы, группы, — подчеркнул задержанный.

О задержании в Тамбовской области иностранца, бежавшего в Россию от срочной службы в своей стране, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Там уточнили, что мужчина также оказался нарушителем миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, используя Telegram-каналы, распространял призывы к совершению насильственных действий против сотрудников российских органов власти и управления.

Ранее сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.