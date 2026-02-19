Зимняя Олимпиада — 2026
Двоих россиян задержали по подозрению в терроризме

В Татарстане задержали двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану. Оба задержанных сознались.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны два жителя Буинска в возрасте 19 и 22 лет, один из которых охранник ЧОП, второй — студент, — говорится в сообщении.

Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена. Следственными органами возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном организованной группой лиц.

Ранее в Новосибирской области задержали трех несовершеннолетних по делу о поджоге релейных шкафов. Одному из них в качестве меры пресечения избрали заключение под стражу, а двоим — домашний арест. Происшествие случилось в декабре прошлого года. Тогда молодые люди по указанию неизвестного лица подожгли оборудование на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги.

