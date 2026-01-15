Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов в российском регионе Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов под Новосибирском

Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов в Новосибирской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. Одному из них избрали мерой пресечения заключение под стражу, а двум другим — домашний арест.

В отношении одного задержанного судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим избран домашний арест, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Тогда молодые люди по поручению неизвестного лица совершили поджог на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин заявил, что в России в 2025 году задержали свыше 300 человек по подозрению в диверсиях на транспортной инфраструктуре. При этом, по его словам, половина задержанных — дети.

До этого 17-летний подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Следствие установило, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК (террористический акт).