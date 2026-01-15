Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 13:31

Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов в российском регионе

Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов под Новосибирском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трех подростков задержали за поджог релейных шкафов в Новосибирской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. Одному из них избрали мерой пресечения заключение под стражу, а двум другим — домашний арест.

В отношении одного задержанного судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим избран домашний арест, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Тогда молодые люди по поручению неизвестного лица совершили поджог на перегоне между станциями Тебисская и Кирзинская Западно-Сибирской железной дороги.

Ранее начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин заявил, что в России в 2025 году задержали свыше 300 человек по подозрению в диверсиях на транспортной инфраструктуре. При этом, по его словам, половина задержанных — дети.

До этого 17-летний подросток поджег релейный шкаф на железнодорожной станции в подмосковном Ступино. Следствие установило, что несовершеннолетний действовал по заданию украинских спецслужб. Молодому человеку предъявили обвинение по части 2 статьи 205 УК (террористический акт).

Россия
Новосибирск
поджоги
подростки
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.