Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян

Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян МЧС: спецборт доставил в Россию из Египта 84 дипломата вместе с их семьями

Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, 38 из которых — дети, заявили в пресс-службе ведомства. Самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту находились российские дипломаты, служащие на территории Израиля, а также члены их семей.

Спецборт приземлился <...> с дипломатическими работниками и членами их семей, служащими на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки иранской баллистической ракеты на один из районов Иерусалима. 46-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие. Все они доставлены в больницы.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).