Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 07:07

Спецборт МЧС доставил в РФ более 80 эвакуированных из Израиля россиян

МЧС: спецборт доставил в Россию из Египта 84 дипломата вместе с их семьями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецборт МЧС доставил в Россию из Египта 84 человека, 38 из которых — дети, заявили в пресс-службе ведомства. Самолет Ил-76 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту находились российские дипломаты, служащие на территории Израиля, а также члены их семей.

Спецборт приземлился <...> с дипломатическими работниками и членами их семей, служащими на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки иранской баллистической ракеты на один из районов Иерусалима. 46-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, еще двое — легкие. Все они доставлены в больницы.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в элитном Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Россия
Египет
МЧС РФ
Израиль
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирану пообещали коллективный ответ
В Иране обозначили позицию по новым переговорам с США
«Заставляет платить цену»: Трампа обвинили в потворствовании Израилю
Россиянкам начали рассылать опасные открытки на 8 Марта
Уничтожение американского F-15 в Кувейте попало на видео
Взрывы прогремели в двух ближневосточных городах
Главу «Виту проект» заподозрили в многомиллионном хищении у Росгвардии
Россиянам пообещали три выходных подряд в начале марта
«Великие люди»: в МИД Ирана подтвердили гибель крупных военачальников
Израиль нанес удар по сердцу «Хезболлы» и убил важного политика
Названо число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Новороссийск
Юрист объяснил, как разоблачить лжепремиальную точку доставки еды
Фейковые «солдаты удачи», прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 2 марта
«Мир станет свидетелем конца»: Арафи начал свое правление с угроз
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика
Почти 40 поездов «застряли» в Прикамье из-за аварии на путях
Водителям дали совет для полного тест-драйва нового автомобиля
ВСУ совершили массированный удар по регионам России за ночь
Пентагон выйдет на связь с американцами из-за ситуации в Иране
Юрист ответил, может ли сотрудник потребовать «удаленку» во время половодья
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.