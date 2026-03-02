Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 07:45

Водителям дали совет для полного тест-драйва нового автомобиля

В ГК «АвтоСпецЦентр» посоветовали проводить тест-драйв машины на неровной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тест-драйв нового автомобиля лучше проводить на дороге с неровностями, заявили NEWS.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». По словам экспертов, такая поездка позволит выявить посторонние звуки и проверить работу подвески.

При тест-драйве нового автомобиля стоит сконцентрировать внимание на собственных ощущениях за рулем и эргономике салона. Прежде всего необходимо отрегулировать водительское кресло, руль и зеркала под свои параметры, чтобы оценить комфорт посадки. Важно проверить угол обзора с водительского кресла и удобство доступа ко всем элементам управления. Далее следует проанализировать плавность работы тормозной системы и сцепления, а также четкость переключения передач. Рекомендуется проехать по дороге с неровностями, чтобы понять, как подвеска реагирует на удары и нет ли в салоне при этом посторонних скрипов, — посоветовали эксперты.

Специалисты добавили, что не менее важно провести оценку шумоизоляции и проверить функционирование всех систем, включая климат-контроль и мультимедийное оборудование. По их словам, после завершения поездки также следует проверить багажник на предмет его достаточной вместимости.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил, что российские покупатели столкнутся с проблемами при приобретении китайских автомобилей. По его словам, такие машины отличаются ненадежностью, а запчасти к ним найти трудно.

автомобили
советы
водители
машины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
