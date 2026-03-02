Мужчинам рассказали, о чем договариваться с женой до начала развода

Мужчинам следует обсудить порядок общения с детьми еще до расторжения брака, заявила NEWS.ru юрист Лариса Феттер. По ее словам, это позволит избежать потенциальных препятствий для встреч с ребенком со стороны бывшей жены.

До начала развода урегулируйте порядок общения с детьми. Это не только ваше право, но и право вашего ребенка. Не оставляйте этот вопрос на откуп бывшей супруге. Стоит заключить соглашение о порядке общения или, если договориться не получается, обратиться в суд. Это безотказная категория дел — суды всегда защищают право ребенка на общение с обоими родителями. Главное — грамотно составить график с учетом вашего расписания, возраста детей и других нюансов, чтобы потом, если бывшая жена начнет препятствовать общению, судебный акт можно было исполнить принудительно, вплоть до передачи ребенка через приставов, — поделилась Феттер.

