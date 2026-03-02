Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 07:17

Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране

Трамп назвал пример Венесуэлы лучшим сценарием по смене власти в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В интервью New York Times республиканец назвал это идеальным сценарием. По его мнению, раз подобное сработало в Венесуэле, значит, сработает и в Иране.

То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи дважды пытался до него добраться. Американский лидер при этом отметил, что ему повезло успеть добраться до Хаменеи первым, а попытки противника не увенчались успехом.

До этого сообщалось, что глава Белого дома, призывающий иранцев к свержению режима, не готов дать им никаких гарантий безопасности. В частности, Трамп назвал обсуждение этой темы преждевременным. Отмечается, что в результате атак США и Израиля по Ирану погибли не только военные, но и мирные жители, включая 170 учащихся и педагогов.

Тем временем Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады. Как отметил премьер-министр Британии Кир Стармер, Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.

Дональд Трамп
Иран
Венесуэла
США
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран впервые за сутки запустил ракеты в сторону Израиля
Ирану пообещали коллективный ответ
В Иране обозначили позицию по новым переговорам с США
«Заставляет платить цену»: Трампа обвинили в потворствовании Израилю
Россиянкам начали рассылать опасные открытки на 8 Марта
Уничтожение американского F-15 в Кувейте попало на видео
Взрывы прогремели в двух ближневосточных городах
Главу «Виту проект» заподозрили в многомиллионном хищении у Росгвардии
Россиянам пообещали три выходных подряд в начале марта
«Великие люди»: в МИД Ирана подтвердили гибель крупных военачальников
Израиль нанес удар по сердцу «Хезболлы» и убил важного политика
Названо число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Новороссийск
Юрист объяснил, как разоблачить лжепремиальную точку доставки еды
Фейковые «солдаты удачи», прорыв обороны ВСУ: новости СВО к утру 2 марта
«Мир станет свидетелем конца»: Арафи начал свое правление с угроз
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 2 марта: инфографика
Почти 40 поездов «застряли» в Прикамье из-за аварии на путях
Водителям дали совет для полного тест-драйва нового автомобиля
ВСУ совершили массированный удар по регионам России за ночь
Пентагон выйдет на связь с американцами из-за ситуации в Иране
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.