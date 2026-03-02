Трамп озвучил свой идеальный сценарий по смене власти в Иране Трамп назвал пример Венесуэлы лучшим сценарием по смене власти в Иране

Президент США Дональд Трамп, говоря о смене иранской власти, привел в качестве примера захват американцами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В интервью New York Times республиканец назвал это идеальным сценарием. По его мнению, раз подобное сработало в Венесуэле, значит, сработает и в Иране.

То, что мы сделали в Венесуэле, я думаю, идеальный сценарий, — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи дважды пытался до него добраться. Американский лидер при этом отметил, что ему повезло успеть добраться до Хаменеи первым, а попытки противника не увенчались успехом.

До этого сообщалось, что глава Белого дома, призывающий иранцев к свержению режима, не готов дать им никаких гарантий безопасности. В частности, Трамп назвал обсуждение этой темы преждевременным. Отмечается, что в результате атак США и Израиля по Ирану погибли не только военные, но и мирные жители, включая 170 учащихся и педагогов.

Тем временем Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады. Как отметил премьер-министр Британии Кир Стармер, Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.