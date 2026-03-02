Зимняя Олимпиада — 2026
«Я добрался первым»: Трамп остро прокомментировал смерть Хаменеи

Трамп похвастался, что смог добраться до Хаменеи первым

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в интервью ABC News заявил, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи дважды пытался до него добраться. Американский лидер подчеркнул, что ему повезло успеть первым, а попытки противника не увенчались успехом.

Я добрался до него, прежде чем он добрался до меня. Они пытались дважды. Ну, я добрался до него первым, — отметил республиканец.

Ранее бывший российский посол в Эр-Рияде Андрей Бакланов указал, что цель военной операции США в Иране заключается в отработке новейших методов по свержению режимов. По его мнению, перед атакой Вашингтон подготовил целый ряд операционных разработок.

До этого Трамп заявил, что интенсивность атак Соединенных Штатов по Ирану может не снижаться, так как страна имеет огромные запасы боеприпасов. Как уточнил республиканец, склады со снарядами расположены по всему миру. Кроме того, ВМС США преследуют иранские корабли, которые «скоро окажутся на дне моря».

Также Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале объявил о старте нового этапа операции «Правдивое обещание — 4». В ходе девятого этапа операции ракетные удары нацелены на всю инфраструктуру, связанную с американскими и израильскими военными на территории Ближнего Востока.

Дональд Трамп
Али Хаменеи
покушения
США
