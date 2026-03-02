Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026

Трамп открестился от простых иранцев

Трамп отказался предоставлять иранцам защиту после призыва свергнуть власть

Президент США Дональд Трамп, призывающий иранцев к свержению режима, не готов дать им никаких гарантий безопасности. В интервью New York Times американский лидер назвал обсуждение этой темы преждевременным.

Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону, — сообщил он журналистам.

Заявление прозвучало на фоне массированных ударов США и Израиля по Ирану и гибели верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак погибли не только военные, но и мирные жители, включая 170 учащихся и педагогов. Сам Трамп ранее призывал иранский народ к свержению власти, однако теперь уходит от ответственности за их судьбу.

Ранее бывший российский посол в Эр-Рияде Андрей Бакланов указал, что цель военной операции США в Иране заключается в отработке новейших методов по свержению режимов. По его мнению, перед атакой Вашингтон подготовил целый ряд операционных разработок.

До этого Трамп заявил, что интенсивность атак Соединенных Штатов по Ирану может не снижаться, так как страна имеет огромные запасы боеприпасов. Как уточнил республиканец, склады со снарядами расположены по всему миру. Кроме того, ВМС США преследуют иранские корабли, которые «скоро окажутся на дне моря».

