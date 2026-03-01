Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов

Защитный навес «Еж» позволяет боевым машинам выдерживать порядка 20 ударов БПЛА, рассказал командир ремонтной роты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тонь. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, новая защита позволяет сохранить все боевые функции танков.
Это более плотная защита танка от попадания именно непосредственно FPV- и ударных дронов. Машина даже при попадании порядка 20 дронов спокойно возвращалась с задачи с сохраненными своими боевыми функциями, — отметил он.
До этого стало известно, что «Калашников» планирует запустить серийное производство новейшей разведывательно-ударной переносной системы с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ». Как уточнил представитель концерна в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде, создание «РУС-ПЭ» стало ответом на глобальный тренд в разработке вооружений.
Ранее сообщалось, что российские дроны «Герань» уничтожили операторов дронов ВСУ из 14-го полка «Шквал», поддерживавших наступление на линии соприкосновения между Днепропетровской и Запорожской областями. Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.