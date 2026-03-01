Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов Боец Тонь рассказал, что спецнавес защитит российские танки от 20 ударов БПЛА

Защитный навес «Еж» позволяет боевым машинам выдерживать порядка 20 ударов БПЛА, рассказал командир ремонтной роты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тонь. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, новая защита позволяет сохранить все боевые функции танков.

Это более плотная защита танка от попадания именно непосредственно FPV- и ударных дронов. Машина даже при попадании порядка 20 дронов спокойно возвращалась с задачи с сохраненными своими боевыми функциями, — отметил он.

До этого стало известно, что «Калашников» планирует запустить серийное производство новейшей разведывательно-ударной переносной системы с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ». Как уточнил представитель концерна в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде, создание «РУС-ПЭ» стало ответом на глобальный тренд в разработке вооружений.

Ранее сообщалось, что российские дроны «Герань» уничтожили операторов дронов ВСУ из 14-го полка «Шквал», поддерживавших наступление на линии соприкосновения между Днепропетровской и Запорожской областями. Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.