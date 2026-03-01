Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 08:33

Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов

Боец Тонь рассказал, что спецнавес защитит российские танки от 20 ударов БПЛА

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Защитный навес «Еж» позволяет боевым машинам выдерживать порядка 20 ударов БПЛА, рассказал командир ремонтной роты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тонь. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, новая защита позволяет сохранить все боевые функции танков.

Это более плотная защита танка от попадания именно непосредственно FPV- и ударных дронов. Машина даже при попадании порядка 20 дронов спокойно возвращалась с задачи с сохраненными своими боевыми функциями, — отметил он.

До этого стало известно, что «Калашников» планирует запустить серийное производство новейшей разведывательно-ударной переносной системы с управляемыми боеприпасами «РУС-ПЭ». Как уточнил представитель концерна в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде, создание «РУС-ПЭ» стало ответом на глобальный тренд в разработке вооружений.

Ранее сообщалось, что российские дроны «Герань» уничтожили операторов дронов ВСУ из 14-го полка «Шквал», поддерживавших наступление на линии соприкосновения между Днепропетровской и Запорожской областями. Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.

БПЛА
СВО
танки
защита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.