В США назначили ответственного за возможный провал операции против Ирана Spectator: Трамп будет отвечать за провал военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп возьмет на себя персональную ответственность в случае провала военной операции против Ирана, передает The Spectator. Автор статьи считает, что неудача может серьезно подорвать международный авторитет Соединенных Штатов. В материале Трампа сравнивают с Джорджем Бушем — младшим, только «на стероидах», что указывает на опасность вовлечения страны в новую крупномасштабную военную операцию на Ближнем Востоке.

28 февраля Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана. Были атакованы ключевые города страны, в том числе Тегеран. Белый дом обосновал свои действия предполагаемыми ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что США атакуют Иран для смены режима в Тегеране, игнорируя интересы других стран. Он назвал заявления о «превентивных ударах» предлогом для этого.

До этого Трамп заявил, что в случае усиления атак со стороны Ирана Вашингтон ответит ударом невиданной силы. Иранские власти сообщили о намерении провести атаку 1 марта, которая, по их утверждениям, станет самой мощной в истории.