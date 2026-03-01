Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы» Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в ответ на дальнейшие атаки

США готовы атаковать Тегеран с невиданной ранее силой, заявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, это случится, если иранская сторона пойдет на интенсификацию ударов.

Иран только что заявил, что сегодня собирается нанести очень сильный удар, более мощный, чем когда-либо ранее. Им лучше этого не делать, потому что, если они это сделают, мы ударим по ним с невиданной ранее силой, — отметил он.

До этого Трамп заявил, что американские силы будут продолжать бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется». По его словам, основная цель ударов — достижение мира во всем мире.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.