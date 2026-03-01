Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека

Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека Богомаз: под Брянском при атаке ВСУ на автомобиль погибла местная жительница

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мирным жителям российского приграничья, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате целенаправленной атаки дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в селе Чернооково погибла женщина.

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района, — уточнил Богомаз.

Глава региона выразил соболезнования родным и пообещал семье погибшей всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате сбросов взрывчатки с украинских беспилотников пострадали двое гражданских лиц в Донецкой Народной Республике. Глава региона Денис Пушилин добавил, что атакам подверглись Макеевка и Донецк.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.