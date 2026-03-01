США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана Bloomberg: запасы снарядов в США и Израиле могут закончиться за несколько дней

Если Иран продолжит наносить ответные удары с прежней интенсивностью, запасы ракет-перехватчиков в США, Израиле и странах Персидского залива могут быть исчерпаны за несколько дней, передает Bloomberg. Эффективность государств в отражении ответных ударов Тегерана напрямую связана с количеством имеющихся у них арсеналов.

Согласно информации агентства, их запасы, скорее всего, истощены после ожесточенных сражений с исламской республикой в минувшем году. Если у Ирана окажется больше ракет, чем средств перехвата у их оппонентов, это увеличит вероятность успешных ударов со стороны Тегерана.

28 февраля Израиль и США начали крупномасштабную военную операцию против Ирана. В ходе нее были атакованы крупнейшие города страны, включая Тегеран. Белый дом мотивировал свои действия предполагаемыми ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае эскалации атак со стороны Ирана, Вашингтон нанесет ответный удар невиданной ранее мощью. Иранские власти объявили о планах провести 1 марта атаку, которая, по их словам, станет самой сильной в истории.