Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 09:14

США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана

Bloomberg: запасы снарядов в США и Израиле могут закончиться за несколько дней

Вид на Тегеран после обстрела Вид на Тегеран после обстрела Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Если Иран продолжит наносить ответные удары с прежней интенсивностью, запасы ракет-перехватчиков в США, Израиле и странах Персидского залива могут быть исчерпаны за несколько дней, передает Bloomberg. Эффективность государств в отражении ответных ударов Тегерана напрямую связана с количеством имеющихся у них арсеналов.

Согласно информации агентства, их запасы, скорее всего, истощены после ожесточенных сражений с исламской республикой в минувшем году. Если у Ирана окажется больше ракет, чем средств перехвата у их оппонентов, это увеличит вероятность успешных ударов со стороны Тегерана.

28 февраля Израиль и США начали крупномасштабную военную операцию против Ирана. В ходе нее были атакованы крупнейшие города страны, включая Тегеран. Белый дом мотивировал свои действия предполагаемыми ракетными и ядерными угрозами со стороны Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае эскалации атак со стороны Ирана, Вашингтон нанесет ответный удар невиданной ранее мощью. Иранские власти объявили о планах провести 1 марта атаку, которая, по их словам, станет самой сильной в истории.

США
Иран
Израиль
ракеты
запасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следствие по делу о 55-миллионной взятки Штокмана продлили до мая
Ликвидация летевшего рядом с Бурдж-Халифой дрона попала на видео
Раскрыто, на кого ляжет ответственность в случае провала с Ираном
Названа возможная выручка певца SHAMAN за выступление накануне 8 Марта
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА на Херсонщине
Володин перечислил вступающие в силу с 1 марта законы
В Совфеде призвали запасаться ядерным оружием из-за событий в Иране
США и Израиль рискуют столкнуться с дефицитом снарядов из-за атак Ирана
Война на Ближнем Востоке ударила по россиянам в Таиланде
Небензя предупредил мир о последствиях ударов по Ирану
Стала известна реакция россиян на закрытие консульства в Польше
Застрявшие в Эмиратах россияне пожаловались на спартанский быт в отеле
Россиянам объяснили, чем чреваты шутки над мошенниками
Американская Patriot промахнулась по иранской ракете и попала на видео
Трамп заявил о готовности нанести по Ирану удар «невиданной ранее силы»
Иран подтвердил гибель одного из командующих в Министерстве разведки
Новая защита от дронов позволит российским танкам выдерживать до 20 ударов
«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта
Новые взрывы раздались в Кувейте, Катаре и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.