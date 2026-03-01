Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 04:01

В Сети появилось видео пролета иранских ракет над Дубаем

Момент пролета иранских ракет на фоне Бурдж-Халифа попал на видео

«Бурдж-Халифа» «Бурдж-Халифа» Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появились кадры, снятые жителями Дубая в разгар эскалации на Ближнем Востоке. На видео, которое публикует Telegram-канал Clash Report, запечатлен пролет иранских ракет в непосредственной близости от одного из самых узнаваемых небоскребов планеты Бурдж-Халифа.

На кадрах видно, как ночное небо над крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов расчерчивают трассы баллистических ракет. В объектив попал не только сам пуск, но и силуэт башни.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны ОАЭ сбили 137 ракет и 209 беспилотников. Несмотря на отражение атаки, работа аэропортов Дубая временно приостановлена, а ситуация в регионе остается крайне напряженной.

До этого сообщалось, что на фоне действий американской армии нефтегрузовые суда прекратили движение в Ормузском проливе на юге Ирана. Скорость танкеров снизилась до нуля. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Также йеменские хуситы официально объявили о готовности вступить в конфликт на стороне Ирана. Лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной поддержке Тегерана в его противостоянии с Израилем и Соединенными Штатами.

Иран
Бурдж-Халифа
ракеты
ОАЭ
