Раскрыта главная цель атаки Ирана на Дубай Fars: целью ракетной атаки Ирана на Дубай была штаб-квартира ЦРУ

Главной целью ракетного удара Ирана по Дубаю была штаб-квартира ЦРУ, сообщило агентство Fars. При этом о повреждении здания американской разведки официальной информации не поступало.

Иран в ходе атак на Дубай также повредил пятизвездочный отель Бурдж-аль-Араб, являющийся одним из символов города. В результате удара в здании вспыхнул пожар, охвативший фасад с первого по шестой этаж.

Помимо этого, беспилотники, выпущенные с иранской территори, попали в международный аэропорт Дубая. Очевидцы утверждали, что в воздушной гавани были зафиксированы повреждения. Помимо этого, в авиаузле была объявлена срочная эвакуация, на фоне чрезвычайной ситуации.

Позже власти Дубая официально подтвердили информацию о пострадавших в результате удара по международному аэропорту. В заявлении пресс-службы эмирата, опубликованном в соцсети X, говорилось о четырех сотрудниках авиагавани, получивших травмы. Всем пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь. По данным властей, терминал аэропорта получил незначительные повреждения, которые были оперативно устранены.