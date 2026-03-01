«Ужасное преступление»: Иран пообещал не оставить без ответа гибель Хаменеи Президент Ирана Пезешкиан: Иран не оставит без ответа убийство Хаменеи

Иран не оставит гибель своего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи без ответа, заявил президент республики Масуд Пезешкиан в своем Telegram-канале. Он назвал произошедшее ужасным преступлением, которое откроет новую страницу в истории исламского мира.

Это ужасное преступление не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира, — написал Пезешкиан.

Его слова прозвучали на фоне объявленного в стране 40-дневного траура и подготовки к передаче власти. По данным гостелевидения, первые семь дней траура будут объявлены нерабочими по всей стране. Это беспрецедентное решение подчеркивает масштаб утраты для иранского народа и политической системы. Вместе с Хаменеи под ударами погибли члены его семьи и высокопоставленные военные.

Верховный лидер Ирана погиб в результате масштабной военной операции, которую Соединенные Штаты и Израиль начали 28 февраля. Иран уже нанес ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе, выпустив около 1200 ракет.

До этого стало известно, что вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф готовится принять на себя полномочия главы государства. По данным СМИ, это происходит из-за так называемого вакуума власти. Он будет исполнять обязанности верховного лидера до созыва Совета экспертов, на котором будет избран новый глава.