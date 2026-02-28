Зеленский отказался называть Трампа своим союзником

Президент США Дональд Трамп играет роль посредника в переговорах с Россией, направленных на урегулирование конфликта, а не выступает в качестве союзника, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что знал об этом с самого начала, передает NRK.

Трамп сказал мне в самом начале, что будет посередине, посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным <...> Но он посредник, он не на моей стороне, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский 25 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили территориальный вопрос. Кроме того, стороны обсудили сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности. Конкретные детали обсуждаемых вариантов не были раскрыты. Подробности разговора и достигнутые договоренности остаются неизвестными.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Трамп не ответит на приглашение Зеленского посетить Украину, так как американский лидер не может допустить, чтобы его имя использовали для самопиара. Эксперт отметил, что Украина утратила значимость для США, приоритетом которых стал Ближний Восток.