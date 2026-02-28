В КСИР подтвердили закрытие Ормузского пролива Генерал КСИР Джабари сообщил о блокировке Ормузского пролива для судов

Корпус стражей исламской революции закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран, сообщил в интервью телеканалу Al Mayadeen генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари. По его словам, решение было принято в ответ на агрессию против страны.

КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана, — сказал он.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщало, что получает уведомления о закрытии пролива по радиосвязи. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Через пролив проходит примерно 20–30% от всего объема нефти, потребляемой планетой ежедневно.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза. Таким образом, цена превысит $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива.