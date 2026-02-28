В Иране уточнили число погибших подростков после атаки на три школы

Взрывы в начальной школе для девочек в Минабе, Иран

В Иране уточнили число погибших подростков после атаки на три школы Почти 90 подростков погибли в результате атак на три школы в Иране

В результате попадания ракет в здания школ, расположенных в разных районах Ирана, погибли почти 90 подростков, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство образования. Речь идет о несовершеннолетних, которые обучались в трех учебных заведениях.

86 школьников погибли при атаках Израиля и США на три учебных заведения в различных частях Ирана, — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе в иранском городе Минабе составило до 160 человек. Изначально сообщалось, что при атаке Израиля на юг Ирана 40 человек погибли, 48 — пострадали. Также появлялась информация о смерти Али Шамхани, который отвечает за ядерную программу.

До этого израильский телеканал сообщал, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана Али Хаменеи — его зять и невестка. Информация пока официально не подтверждалась.

Кроме того, свыше 15 человек погибли в результате удара по городу Ламарду на юге Исламской Республики. По предварительной информации, под огонь попал спортивный зал.