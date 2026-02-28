Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026

Появилась информация о якобы согласии РФ на некоторые условия по Украине

Буданов заявил, что РФ якобы согласилась на гарантии безопасности для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев утверждает, что Москва якобы дала добро на американские гарантии безопасности для Украины. По словам главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова, на последних переговорах Россия прямо выразила готовность принять предложения США, сообщает телеканал «Мы — Украина».

Буданов назвал эту информацию важным сигналом в преддверии возможной встречи лидеров. Он добавил, что предложения Соединенных Штатов обеими сторонами встречаются с уважением.

Заявление прозвучало на фоне сдержанной реакции РФ на перспективы мирного процесса. Российские власти неоднократно отмечали, что Киев сейчас сосредоточен не на поиске компромиссов, а на привлечении европейских средств. В Кремле уточняли, что трехсторонняя встреча с участием американского лидера Дональда Трампа возможна лишь для финализации уже достигнутых договоренностей, до которых пока далеко.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема указал, что военная операция США и Израиля против Ирана может оставить Украину без зенитных ракет. В связи с этим он призвал Зеленского как можно скорее садиться за стол переговоров с Россией. Финский политик считает, что сложившаяся ситуация открывает «самое подходящее время» для Киева.

