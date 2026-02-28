Атака США и Израиля на Иран: последние новости, жертвы, россияне в Дубае

В Иране в результате атак США и Израиля погибло не менее 201 человека, сообщили в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики. Что об этом известно, какая сейчас обстановка в регионе, что с россиянами в Дубае?

Жертвы

В Обществе Красного Полумесяца также сообщили, что еще 747 человек получили ранения. В 24 из 31 провинции Ирана спасатели зафиксировали удары. Кроме того, в результате попадания ракет в здания школ, расположенных в разных районах Ирана, погибли почти 90 подростков. Речь идет о несовершеннолетних, которые обучались в трех учебных заведениях.

Центральное командование ВС США в свою очередь заявило, что при ответном ударе Ирана американским объектам нанесен минимальный ущерб. Также на американской авиабазе Али аль-Салем в Кувейте пострадали трое военнослужащих эмирата, сообщило Минобороны страны.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому телеканалу N12 заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.

«Я могу затянуть ее и захватить все — или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки», — заявил Трамп.

Убит ли верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в результате удара по его резиденции, передает издание Axios со ссылкой на заявление посла Израиля в Вашингтоне Йехиэля Лейтера. Официального подтверждения данной информации со стороны Тегерана не было.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также сообщил о многих признаках, намекающих на гибель Хаменеи. В частности, об этом свидетельствует разрушение его резиденции, пояснил израильский политик.

«Есть все признаки того, что, может быть, диктатора в Иране уже больше нет», — констатировал премьер.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали.

Что с россиянами в Дубае

Российская путешественница Екатерина, находящаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, поделилась наблюдениями о резкой смене обстановки в деловой части города. По ее словам, еще днем мегаполис жил привычной жизнью, к вечеру туристическое сердце Дубая погрузилось в тишину.

Отдыхающая рассказала, что днем 28 февраля инфраструктура района работала без перебоев: кафе и торговые точки обслуживали посетителей в штатном режиме. Однако с наступлением вечера атмосфера изменилась. Улицы, обычно заполненные толпами гуляющих и туристов, оказались практически пустынными, а большинство ресторанов и магазинов прекратили работу.

«Улицы в центре города <...> сейчас пусты, а магазины и рестораны, работающие и ночью, или уже закрыты, или готовятся к закрытию», — рассказала женщина.

