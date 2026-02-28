Трампу предъявили доказательства гибели главы Ирана

Президенту США Дональду Трампу продемонстрировали видеозапись, на которой якобы запечатлено тело убитого верховного лидера Ирана, передает Telegram-канал «Голос Израиля». Источники подтверждают, что речь идет об Али Хаменеи, который стал первым в истории главой государства, официально ликвидированным Израилем.

Впервые в истории Израиль официально ликвидировал главу государства, — подчеркивается в публикации.

Ранее стало известно, что Вашингтон получил от израильской стороны информацию о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер проинформировал американских официальных лиц о гибели политика в результате удара по его резиденции. Подтверждения от иранских властей пока не поступало.

До этого израильский телеканал N12 сообщил, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана — его зять и невестка. Всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек. По предварительным данным, еще 747 человек получили ранения. Удары зафиксированы в большей части страны. Также известно о смерти 90 подростков.