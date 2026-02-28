Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 23:20

Украинские дроны повредили гражданские авто и дома под Брянском

Богомаз: дроны ВСУ нанесли повреждения гражданским объектам в Брянской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Под удар украинских беспилотных летательных аппаратов попали мирные жители и инфраструктура приграничных районов Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз на платформе MAX. Он проинформировал о многочисленных атаках с применением дронов-камикадзе, в результате которых повреждены жилые дома и автомобили.

Киев подло и целенаправленно атакует гражданские объекты в нашем приграничье, — указал Богомаз.

В Климовском районе повреждены два автомобиля. В селе Брахлов пострадали жилой дом и еще одна машина. В селе Бровничи, на территории агропромышленного холдинга «Мираторг», атаке подвергся грузовой автомобиль.

Также зафиксированы повреждения двух жилых домов в селах Шамовка и Шумиловка. В Стародубском муниципальном округе, в селе Курковичи, осколками посекло жилой дом, а в поселке Суземка поврежден гражданский автомобиль.

Богомаз подчеркнул, что атаки носят неизбирательный характер, однако, люди в результате происшествий не пострадали. На местах работают оперативные и экстренные службы, которые фиксируют ущерб и оказывают необходимую помощь населению.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошлую ночь сбили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины над семью регионами и акваторией Черного моря. В Минобороны РФ подчеркнули, больше всего БПЛА было поражено над территорией Крыма — 40 целей.

