Кадры бегущих в панике из дубайского аэропорта людей появились в Сети

Кадры бегущих в панике из дубайского аэропорта людей появились в Сети Mash опубликовал первые кадры после удара беспилотника по аэропорту Дубая

Кадры эвакуации людей из международного аэропорта Дубая появились в Сети. Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как сотни пассажиров в панике бегут к выходам.

На обнародованных кадрах видно, как сотрудники аэропорта пытаются организовать поток людей и увести их в укрытия. Пассажиры двигаются колоннами, без остановок, многие в спешке оставляют багаж.

Люди, по всей видимости, находятся в шоковом состоянии. Персонал поднимает тревогу и просит не паниковать, но обстановка накалена до предела.

Известно, что частично поврежден фасад здания. На видео можно заметить, что полы усыпаны стеклом и обломками панелей. Инцидент произошел на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотника. По предварительным данным, запущенные с иранской территории дроны нанесли удар по территории аэропорта, что привело к временной остановке полетов. Официальные лица пока не комментируют масштаб разрушений и наличие пострадавших.

До этого российская путешественница Екатерина, находящаяся в Дубае, отметила, что еще днем мегаполис жил привычной жизнью. Однако к вечеру туристическое сердце города опустело и погрузилось в тишину.