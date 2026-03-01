Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 00:37

Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву

Al Hadath: иранские военные выпустили более 10 ракет в направлении Тель-Авива

Фото: t.me/IRIran_Military
Вооруженные силы Ирана выпустили в сторону Тель-Авива и центрального региона Израиля более 10 ракет, передает телеканал Al Hadath. По информации СМИ, снаряды были выпущены залпом.

Служба неотложной помощи Израиля сообщила о последствиях ракетной атаки со стороны Ирана. В результате обстрела в районе Тель-Авива пострадал мужчина средних лет. Он получил множественные осколочные ранения. Медики оперативно прибыли на место и оказывают ему необходимую помощь.

В пресс-службе полиции уточнили, что сотрудники Тель-Авивского округа уже оцепили один из районов, где произошло падение боеприпаса. В настоящее время саперные подразделения приступили к локализации мест падения фрагментов ракет, чтобы исключить риск для местных жителей.

Ранее стало известно, что аэропорт Дубая подвергся атаке беспилотника. По предварительным данным, запущенные с иранской территории дроны нанесли удар по территории воздушной гавани, что привело к временной остановке полетов. Официальные лица пока не комментируют масштаб разрушений и наличие пострадавших.

