Зрители премьерного показа фильма «Кутюр» с Анджелиной Джоли в главной роли испытали шок от внешнего вида артистки. Что их поразило в звезде Голливуда, о чем картина и стоит ли ее смотреть в российских кинотеатрах — в материале NEWS.ru.

Ждут ли русские зрители фильм с Анджелиной Джоли

Режиссер фильма «Кутюр» — француженка Алис Винокур, за плечами которой шесть полнометражных картин и номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В главной роли — голливудская звезда Анджелина Джоли. Она давно не снималась в кино — занималась режиссурой, продюсированием, а также выясняла отношения с бывшим мужем актером Брэдом Питтом.

Появление Джоли на экране после длительного перерыва, казалось бы, должно выглядеть многообещающе. Но триумфа не случилось. Фильм не спасает даже звучащая в нем музыка великого русского композитора Петра Чайковского.

Среди российского звездного бомонда фильм с Джоли не вызвал особого интереса. Из топовых персон на красной дорожке были замечены только актриса Ирина Безрукова и экс-жена футболиста Павла Погребняка блогер Мария Погребняк. Она поделилась, что когда-то являлась поклонницей Анджелины и даже увеличила губы для того, чтобы быть похожей на кумира. Но это было давно, уточнила блогер.

Какую претензию предъявила Джоли Ирина Безрукова

Ирина Безрукова была более сдержанна. Она сказала, что никогда и не восхищалась ни красотой американской звезды, ни ее талантом. Артистка напомнила, что Джоли является послом УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев). Она посещала Украину — Киев, Херсон. Кинорежиссер Эмир Кустурица, как и некоторые коллеги, называл визит Джоли на украинскую землю примером неудачной американской пропаганды.

В Донбасс, курское и белгородское приграничье звезда Голливуда почему-то не приезжает.

Ранее Безрукова предложила Джоли посетить белгородцев, курян и дончан, страдающих от обстрелов ВСУ. «Если IQ Джоли позволяет шире взглянуть на ситуацию и отклеиться от американской повестки, то, конечно, стоит [посетить страдающие от обстрелов российские города]. Если нет, то она будет просто винтиком в чьих-то руках», — подчеркнула Ирина в беседе с NEWS.ru.

Почему в России снова снимают американское кино

Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил NEWS.ru, что выход «Кутюр» в широкий российский прокат, несмотря на сложные отношения с Западом, не удивителен. «Не сотрудничают с Россией только мэйджоры (самые крупные компании, их насчитывают семь), а независимые кинокомпании продолжают это делать», — пояснил эксперт.

Момент представления фильма получился необычным и вместе с тем неловким: на сцену пригласили представителей одной из платных московских клиник пластической хирургии.

Нерв фильма — история режиссера Максин Уокер, которая узнает о том, что у нее рак груди. По сюжету она снимает малобюджетные фильмы-ужастики, но каким-то чудом ее приглашают на работу с брендом Chanel: она должна снять заставку к показу Недели моды. В разгар съемок женщина узнает о своем диагнозе и должна сделать выбор — проходить ли химиотерапию, бороться за жизнь или нет.

В фильме присутствуют еще две сюжетные линии. Ада — начинающая модель из Африки — должна сыграть в фильме Уокер и открыть дефиле. И тут опять несостыковка: почему модный дом вдруг приглашает для этого девушку без опыта — непонятно. Хотя сама Ада (ее играет профессиональная модель Аньер Аней), надо отдать должное, чудо как хороша. Героиня пытается понять, нужен ли ей вообще мир кутюр. Ее семья переехала из Южного Судана, где шла война, в Кению, ей надо помогать близким деньгами.

Третья линия — визажистка Анжель (Элла Румпф), которая пытается заработать. Модели открывают перед ней душу, рассказывая о сокровенном: она собирает эти истории и мечтает стать писательницей. Зрители могут оценить графоманский стиль Анжель.

Отчего у Анджелины Джоли «неподвижная маска» вместо лица

Алис Винокур сняла типичное европейское кино — о том, как сильные женщины вынуждены выживать в жестоком мире. Они шьют наряды ночами, рискуя жизнью, ходят на высоченных каблуках, борются с болезнью, поддерживают друг друга и не дают упасть. Идеальный мир, где мужчинам почти нет места. Мир кутюр показан хорошим и добрым — без интриг и конкурентной борьбы.

Юмор есть, но его крохи: как будто авторам ленты чуждо чувство смешного. Или в женском мире, по их представлениям, ему тоже не место.

Некоторую интригу фильму придает тот факт, что Джоли играет историю, ей лично близкую. Она сама делала превентивную мастэктомию (хирургическое удаление здоровой груди для уменьшения риска развития рака. — NEWS.ru). Джоли пытается играть — глазами, улыбкой, слезами. При этом лицо смотрится застывшей маской — морщин нет, но и мышцы почти не двигаются.

Наверное, если бы в финале Джоли по-настоящему сбрила на голове машинкой свои роскошные волосы (Шарлиз Терон так делала для «Безумного Макса»), это прибавило бы фильму драйва. Но это вряд ли спасло бы ленту от провала, который ей предрекают критики. Многие зрители по окончании показа подчеркивали, что Джоли перестала быть манящей фигурой для российского зрителя.

