01 марта 2026 в 01:07

В ООН прозвучало экстренное заявление в связи с бомбардировками Ирана

Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

Я призываю к деэскалации и к незамедлительному прекращению боевых действий. Альтернативой этому является еще более масштабный конфликт с серьезными последствиями для гражданского населения и стабильности региона, — отметил Гутерриш на экстренном мероприятии.

Гутерриш обратился к мировому сообществу на фоне резкой эскалации, вызванной массированными ударами по иранским городам 28 февраля. В результате атак погибли сотни человек, включая высокопоставленных военных и политических деятелей.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и призвал иранские силы безопасности сдаваться. Тегеран, в свою очередь, подтвердил ответные пуски ракет по американским базам и территории Израиля.

До этого стало известно, что Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей гибели. Отмечается, что имена кандидатов не разглашаются, их знает только близкое окружение главы страны.

