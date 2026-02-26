Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос журналистов о том, каким, по мнению Москвы, должен быть следующий генеральный секретарь ООН, передает РИА Новости. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.

Какой коммунистической партии? — с иронией отреагировал глава МИД РФ.

Ранее Лавров с иронией обыграл название «коалиции желающих». По его словам, объединение представляет собой группу «желающих выдавать себя за действительных».

До этого директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что надежды на «исправление» генсека ООН Антониу Гутерриша и соблюдение им принципов беспристрастности практически не осталось. По словам дипломата, в контексте украинского кризиса он неоднократно пренебрегал нормами Устава Организации.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Гутерришу покинуть должность и устроиться в НАТО или Европейский союз. По ее словам, политику стоит задуматься над этим, если он считает, что представляет точку зрения ЕС относительно самоопределения жителей Крыма и Донбасса.