Уральский суд наказал владельца шахты из-за грубых нарушений

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приостановил деятельность ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Решение принято после проверки шахты «Магнетитовая» — рудника с подземным способом разработки.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения, угрожающие жизни и здоровью работников. Основной проблемой стало отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты. Суд установил, что предприятие не обеспечило наличие резервного насоса в зумпфе ствола «Клетьевая», не проверило исправность резервного насоса в камере водоотлива, а также не разработало специальный проект водоотлива.

По результатам рассмотрения дела суд признал комбинат виновным по административной статье. В качестве наказания назначено приостановление деятельности на определенном участке.

Производственные работы на горизонте -610 метров шахты «Магнетитовая» остановлены на 60 суток. При этом исключение составляют процессы жизнеобеспечения шахты и работы, направленные на устранение выявленных нарушений.

