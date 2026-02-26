Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:40

Ребенка заставили сорвать флаг России с плаката в поддержку спортсмена

В Дубае ребенка с плакатом в поддержку Рублева заставили убрать флаг России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Организаторы турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае заставили юного болельщика убрать российский флаг с плаката в поддержку теннисиста Андрея Рублева, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». При этом мать Рублева Марина Марьенко заявила, что не стоит на это болезненно реагировать.

Сейчас непростое время, и как-то реагировать на подобные вещи — не время. Когда-нибудь потом можно будет высказать претензии, но не сейчас, — сказала Марьенко.

Ранее российская теннисистка Диана Шнайдер предпочла не отвечать на критические замечания украинской коллеги Александры Олейниковой, высказанные из-за ее участия в выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Олейникова, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, осудила российских спортсменок за выступление на этом турнире

До этого выяснилось, что российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении, следует из его обновленного профиля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов. За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.

