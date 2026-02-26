Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:37

«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США

Тегеран отверг предложение Вашингтона о полной остановке обогащения урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иран отверг предлагаемые США условия сделки, которые подразумевают полную остановку обогащения урана и вывоз его запасов из страны, сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на высокопоставленный источник. По словам иранского чиновника, такие требования являются абсолютно неприемлемыми для Тегерана.

Принцип, предполагающий полное прекращение обогащения урана, демонтаж ядерных объектов и вывоз запасов [обогащенного] урана, абсолютно неприемлем, — говорится в сообщении.

Ранее западные журналисты сообщили, что администрация США прорабатывает варианты силового давления на Иран, включая возможное устранение верховного лидера аятоллы Али Хаменеи с целью «обезглавить» государство. По данным источников, советники главы Белого дома Дональда Трампа уверены в неизбежности бомбардировок, рассматривая удары по ядерным объектам и атаку на самого Хаменеи.

Доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков заявил, что гибель верховного лидера Ирана не приведет к развалу государства. Эксперт подчеркнул, что Вашингтону будет крайне трудно добиться своих целей в конфликте с Тегераном, а новые лидеры страны сумеют подавить любые попытки цветной революции.

Иран
США
уран
требования
