Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище Экс-депутат Килинкаров: программы ЕС для беженцев не рассчитаны на долгий срок

Беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе, потому что украинский конфликт затянулся, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные.

Изначально многие программы помощи беженцам Украины задумывались как краткосрочные — считалось, что конфликт не продлится долго. Щедрые пакеты социальной помощи должны были продемонстрировать радушие и гуманность европейцев в отношении людей, переживших травму. Теперь украинцам все чаще отказывают в убежище, — отметил он.

Сегодня, подчеркнул бывший нардеп, политика многих стран направлена на сокращение миграционных программ, в том числе и в отношении украинцев.

Широкие гарантии постепенно сворачиваются: где‑то в меньшей, где‑то в большей степени. Некоторые правительства предлагают единовременные выплаты и возвращение мигрантов за пределы страны при первой возможности, — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что МВД Великобритании отказало в продлении убежища украинской семье, посоветовав ребенку с паническими атаками использовать шумоподавляющие наушники. Лондон заявил, что на западе Украины есть безопасные районы и семья может уехать, например, в Черновцы.