Врач назвала основную причину весенней хандры

Весенняя хандра зачастую связана с перестройкой организма и изменениями в природе, заявила «Радио 1» врач Ольга Чиркова. По ее словам, межсезонье — это нестабильный период, в который обостряются хронические заболевания.

Весной человек может потерять внутреннюю гармонию и стать ранимым. Где тонко, там и рвется: если у него слабый желудок, то обострится гастрит, а если неустойчивая психика, может наступить апатия, — отметила Чиркова.

Чтобы стабилизировать свое состояние, важно высыпаться и больше гулять под солнцем, подчеркнула врач. Она также посоветовала есть больше овощей и зелени, вживую общаться с близкими и ограничить использование гаджетов.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что цифровой детокс способствует восстановлению нервной системы. Она отметила, что забота о себе важна для сохранения внутреннего баланса и здоровья.